На Ямале за сутки еще у 127 человек подтвердился ковид

За минувшие сутки на Ямале еще у 127 человек лабораторно подтвердился коронавирус. Всего с начала пандемии в округе было выявлено 59 611 случаев инфицирования COVID-19.

Как сообщает региональный оперштаб, среди новых заболевших 122 – местные жители, 7 – вахтовые рабочие из других регионов РФ.

В больницы Ямала госпитализированы 513 человек с ковидом и внебольничными пневмониями, состояние 51 оценивается как тяжелое, 16 – подключены к аппаратам ИВЛ.

За весь период пандемии от ковида скончалось 893 человека, в том числе 3 – включены в статистику летальности за последние 24 часа.

Салехард, Елена Васильева

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