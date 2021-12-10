На Ямале вводят обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет и хроников ДОКУМЕНТ

На Ямале расширяют категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко внесла в своё постановление поправки. Согласно корректировкам, привиться теперь нужно тем, кто старше 60 лет, имеет хронические заболевания, в том числе страдает ожирением и сахарным диабетом. постановление начинает действовать с 11 декабря. В официальных источниках до сих пор нет никаких пояснений о нововведениях.

«Начиная с 11.12 обеспечить проведение профилактических прививок против коронавирусной инфекции гражданам в возрасте от 18 лет и старше по эпидемическим показаниям, относящихся к приоритету 1 уровня в соответствии с календарем прививок по эпидемическим показаниям:

– лиц в возрасте 60 лет и старше;

– работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания и многофункциональных центров;

– лица, проживающие в организациях социального обслуживания;

– лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

Рекомендовать вакцинацию против COVID-19 лицам, относящимся к приоритетам 2 и 3 уровней в соответствии с календарем прививок по эпидемическим показаниям», – говорится в решении главы управления Роспотребнадзора на Ямале, которое опубликовано на сайте ведомства.

Признаётся недействующим пункт, согласно которому могли не прививаться работники, имеющие противопоказания, указанные во временных Методических рекомендациях «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». В частности, в указанном документе говорится, что вакцину «Спутник V» нужно ставить «с осторожностью» при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарном диабете в стадии декомпенсации), тяжёлых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах.

Агентству «Новый День» не удалось получить комментариев в управлении Роспотребнадзора Ямала – в ведомстве не взяли трубку. Никаких пояснений нет ни на сайте ведомства, ни в оперативных каналах правительства автономного округа.

При этом признаётся недействующим пункт 6.2. постановления главного санитарного врача, который гласит: принять меры по отстранению от работы лиц, не имеющих законченного курса вакцинации против (COVID-19).

Очевидно, это значит, что отстранять от работы людей, у которых нет полного курса вакцинации, не будут. Пояснений этого пункта также нет. Значит ли это, что теперь можно работать после первого компонента вакцины или вообще без вакцинации – непонятно.

Салехард, Наталья Ефремова

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