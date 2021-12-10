На Ямале ковид выявили еще у 128 человек

На Ямале коронавиус выявлен еще у 128 человек. По данным операштаба, всего с начала пандемии в округе положительные тесты были получены 59 739 раз.

В числе новых заболевших 121 – местные жители, 7 – вахтовые рабочие из других регионов РФ.

В Больницы ЯНАО госпитализированы 508 человек с ковидом и внебольничными пневмониями, 50 из них находятся в тяжелом состоянии, 17 – подключены к аппаратам ИВЛ.

За весь период пандемии в ЯНАО скончалось от ковида 897 человек, в том числе 4 попали в статистику летальности за последние сутки.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»