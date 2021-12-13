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Понедельник, 13 декабря 2021, 13:41 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале за сутки выявлено 124 новых случая ковида

124 новых случая коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки на Ямале. Всего с начала пандемии в округе 60 112 случаев ковида.

Как сообщает региональный оперштаб, 118 новых заражений приходится на местных жителей, 6 – на вахтовых рабочих из других регионов РФ.

В больницы Ямала помещены 493 человека с ковидом и внебольничными пневмониями, 48 из них находятся в тяжелом состоянии, 18 – на аппаратах ИВЛ.

С начала пандемии в округе умерло 906 человек с подтвержденным коронавирусом, в том числе 3 попали в статистику летальности в последние сутки.

Салехард, Елена Васильева

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