На Ямале за сутки выявлено 124 новых случая ковида

124 новых случая коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки на Ямале. Всего с начала пандемии в округе 60 112 случаев ковида.

Как сообщает региональный оперштаб, 118 новых заражений приходится на местных жителей, 6 – на вахтовых рабочих из других регионов РФ.

В больницы Ямала помещены 493 человека с ковидом и внебольничными пневмониями, 48 из них находятся в тяжелом состоянии, 18 – на аппаратах ИВЛ.

С начала пандемии в округе умерло 906 человек с подтвержденным коронавирусом, в том числе 3 попали в статистику летальности в последние сутки.

Салехард, Елена Васильева

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