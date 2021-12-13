На Ямале власти повышают плату за капремонт в 2022 году

На Ямале с 1 января 2022 года повышают взносы на капремонт. Вместо 10,5 рублей плата составит 11 рублей на один квадратный метр. Об этом 13 декабря сообщил заместитель губернатора Ямала директор департамента государственного жилищного надзора округа Сергей Карасёв.

«Это вынужденная мера. Она обусловлена изменением стоимости строительных материалов. Объём взноса на капитальный ремонт не повышался с 2015 года. Вместе с тем повышение незначительное – на 50 копеек. То есть в пересчёте на стандартную квартиру это не более 30 рублей в месяц. Общий объём собираемости в отношении, допустим. 5-этажного дома – это 2,5 тыс. рублей. Финансовая нагрузка на собственников небольшая, вместе с тем она позволит выполнить больший объём работ в части приведения в соответствие общего имущества», – сообщил г-н Карасёв в ходе своей пресс-конференции по итогам года.

Он сообщил, что в 2021 году по плану в регионе должны были отремонтировать 225 домов. Общая сумма расходов – порядка миллиарда рублей. Эта работа пости вполнена. План на 2022 год примерно такой же.

По словам Сергея Карасёва, ветхие деревянные дома ремонтируются по другому принципу. Во-первых, делается только поддерживающий ремонт до момента переселения граждан из таких домов. Во-вторых, основная часть затрат на эти работы получена из бюджета муниципалитета и округа.

С 2022 года в Новом Уренгое и Ноябрьске начинают ремонтировать фасады домов – в рамках программ по благоустройству. Эти работы проедут в преддверии юбилея городов.

Салехард, Наталья Ефремова

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