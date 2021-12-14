На Ямале за сутки выявлено 122 новых случая ковида

122 новых заболевших коронавиурсной инфекцией нового типа выявлено за минувшие сутки на Ямале. Как сообщает оперативный штаб, всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 60 234 человек.

В структуре новых заболевших 110 – местные жители, 12 – вахтовые рабочие из других регионов РФ.

В больницы округа госпитализированы 467 человек с ковидом и внебольничными пневмониями, состояние 47 из них врачи оценивают как тяжелое, 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За все время пандемии в округе от последствий ковида умерло 910 человек, в том числе 4 – попали в статистику летальности за последние сутки.

Салехард, Елена Васильева

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