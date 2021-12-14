российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 декабря 2021, 15:03 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале за сутки выявлено 122 новых случая ковида

122 новых заболевших коронавиурсной инфекцией нового типа выявлено за минувшие сутки на Ямале. Как сообщает оперативный штаб, всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 60 234 человек.

В структуре новых заболевших 110 – местные жители, 12 – вахтовые рабочие из других регионов РФ.

В больницы округа госпитализированы 467 человек с ковидом и внебольничными пневмониями, состояние 47 из них врачи оценивают как тяжелое, 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За все время пандемии в округе от последствий ковида умерло 910 человек, в том числе 4 – попали в статистику летальности за последние сутки.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,