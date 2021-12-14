В Салехарде власти снесут жилые дома для строительства психдиспансера

В Салехарде планируют снести старые жилые дома и на их месте построить психоневрологический диспансер. Таким образом в городе реализуют новую схему застройки – комплексное развитие территорий (КРТ). Новый объект медицины должен появиться в квартале улиц Республики-Гаражная, рядом с больничным городком. Соответствующий проект документа подготовлен правительством Ямала и опубликован на официальном сайте.

Площадь территории, которую отдают под КРТ – более 2 гектар.

Реализовать проект должны две правительственных структуры – Фонд жилищного строительства Ямала и дирекция капстроительства и инвестиций ЯНАО.

Согласно документам, планируется снеси 6 индивидуальных жилых домов и семь многоквартирных домов. Шесть многоквартирников при этом признаны аварийными – жителей этих построек переселят по жилищным программам региона. Седьмой имеет степень износа в 72%. Два дома ИЖС не имеют подключения к централизованной канализации. У остальных указан процент износа – он от 60 до 80%. Также в планах властей – снос неаварийного дома по адресу Гаражная, 5А. Чтобы он вошёл в КРТ, собственники должны проголосовать за это решение на общем собрании. После чего Фонд жилищного строительства выкупит их квартиры. Также будут выкуплены индивидуальные жилые дома в границах КРТ, не являющиеся аварийными.

Проект по строительству психоневрологического диспансера должен быть реализован не позднее, чем через 8 лет после утверждения решения о КРТ.

Власти Салехарда и Ямала пока никак не комментировали эти планы.

Салехард, Наталья Ефремова

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