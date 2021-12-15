Губернатор Артюхов мечтает о собаке, но пока не может её завести

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов очень хочет взять собаку, но не может в связи с особенностями организма. У главы региона аллергия. Об этом сам Дмитрий Артюхов рассказал во время прямого эфира 15 декабря 2021 года, отвечая на личные вопросы от ведущих.

«Собаку очень хочу, но, наверное, не открою секрет – аллергия стала появляться на собак. Мучаюсь из-за этого, в сомнениях … Породы все люблю: овчарки – умные, лабрадоры – добрые», – признался губернатор.

Он добавил, что не может удержаться и постоянно играет с собаками знакомых, когда приходит к ним в гости. Однако ему врачи не рекомендуют проводить много времени с животными, поэтому взять себе четвероногого друга он пока не решился.

Другие «личные» вопросы касались досуга губернатора. Например, Дмитрий Артюхов признался, что очень давно не был в кино. Фильмы предпочитает смотреть документальные и дома. На новый год он планирует организовать семенное торжество – чтобы все члены его семьи, которые так давно не виделись вживую, наконец, встретились и пообщались.

Он также высказал своё мнение относительно изучения языков: сейчас знание английского просто необходимо каждому ямальцу, уверен губернатор. «Языки надо знать. Мы любим наш язык, нашу Родину, но контактов будет все больше и больше», – отметил глава региона.

Салехард, Наталья Ефремова

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