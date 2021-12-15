Губернатор Артюхов предложил родителям самим решать вопрос об установке камер в школах

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов считает, что вопрос установки камер в школьных кабинетах должны решать родители и руководство школ – мэры и губернатор не должны диктовать условия. Об этом он сказал во время прямого эфира 15 декабря 2021 года.

«Установка камер в школах – очень спорный вопрос. Полярные мнения. И я на него сам не нашёл рецепта. По маленьким детишкам точно да. Я знаю по примеру многих своих знакомых, когда они видят в садике ребёнка онлайн, это всех успокаивает, это нормально. По старшим – тут уже есть дискуссия. Здесь, мне кажется, мы должны, чтобы не губернаторы или мэры решение принимали – чтобы это было решение школы, класса, родителей, учителей. Такие примеры есть. Ест свои плюсы, минусы. Здесь надо двигаться поступательно», – сказал губернатор Дмитрий Артюхов.

Салехард, Наталья Ефремова

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