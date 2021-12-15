Детей с Ямала в южные лагеря будут возить самолётами

Дети из ямальских городов будут добираться до мест летнего отдыха самолётами – для оздоровительной кампании введут прямые рейсы. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время своего прямого эфира 15 декабря 2021 года.

«Раньше география оздоровительной кампании была разная. Сейчас мы сосредоточились на южных здравницах – Крыме и Краснодарском крае. <…> Мы со следующего года договорились сделать по сути прямые отдельные самолёты. Будет больше 100 рейсов. Мы планируем больше 7 тыс. детей отвезти по сути отдельными самолётами», – сказал губернатор. Он отметил, что речь идёт о бесплатных путёвках.

«Сейчас общее требование всех детских лагерей из-за ковидных ограничений: заезд должен происходить в один день. Это непросто – чтобы дети прилетели из Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска в один день. <...> Задача такая авиакомпании поставлена, и новое расписание следующего года уже свёрстано с пониманием того, что всю детскую оздоровительную кампанию на море мы должны провести максимально прямыми рейсами. Более 90% детей смогут добраться напрямую», – заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

На поезде поедут те, кто отдыхает в Тюмени или едет через Москву.

«По сути отдельный план полётов делаем под детскую оздоровительную кампанию», – уточнил губернатор.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, графики прямых перелётов в Крым и Краснодарский край на летний период 2022 года уже составлены. В Крыму находятся «Smart Camp» и «Мандарин». В Краснодарском крае –«Орлёнок», куда ямальские дети также ездят за счёт окружного бюджета. Прорабатывается вопрос о трансфере детей прямыми рейсами в «Артек».

Салехард, Наталья Ефремова

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