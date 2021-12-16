На Ямале 117 человек заразились ковидом

117 случаев коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки в ЯНАО. Как сообщает региональный оперштаб, среди новых заболевших 112 – жители округа, 5 – вахтовые рабочие из других регионов России.
В больницы Ямала госпитализированы 428 человек с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 44 из них находятся в тяжелом состоянии, 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
За последние сутки на Ямале от последствий ковида умерло 3 человека. За весь период пандемии в ЯНАО скончалось 917 человек.
Салехард, Елена Васильева
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