Два уральских губернатора признались, что не смотрят современные фильмы

Губернаторы Ямала и Курганской области Дмитрий Артюхов и Вадим Шумков современным фильмам предпочитают документалистику. Дмитрий Артюхов признался, что в кинотеатре был очень давно. Вадим Шумков также рассказал журналистам, что он не самый большой любитель такого досуга.

«Я, честно говоря, не самый большой любитель кинотеатров. Домашний кинозал, если выпадает минута, в основном я могу по тематике смотреть только что-то историческое. В исторической тематике одновременно и наша культура, и история, и философия», – сказал Вадим Шумков в интервью телеканалу «Область 45».

«Фильмы давно, кстати, не смотрел. В кино вообще давно не был, как-то путь туда не идёт. Что-то документальное смотрел про Великую Отечественную войну», – выразил своё отношение к фильмам ямальский губернатор во время своей прямой линии 15 декабря 2021 года.

Салехард, Курган, Наталья Ефремова

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