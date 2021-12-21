Авиакомпания «Ямал» теперь летает из Салехарда в два аэропорта Москвы

Авиакомпания «Ямал» возобновляет полёты из Салехарда в аэропорт Москвы Шереметьево. Регулярные рейсы стартуют 23 декабря, сообщили в пресс-службе правительства Ямала. Перевозчик также по-прежнему летает в аэропорт Домодедово, пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.

«С 3 января 2022 года рейсы запланированы к выполнению 4 раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время вылета из Салехарда утреннее – 9:10 по местному времени, прилет в Москву в 10:10 мск, вылет в 11:50 мск, возвращение в Салехард в 16:40 также местного времени. Полёты выполняются на комфортабельных авиалайнерах Airbus A320 вместимостью 164 посадочных места, 8 из которых повышенного класса обслуживания», – говорится в сообщении правительства Ямала.

Полёты выполняются с финансированием из бюджета правительства Ямала – это субсидируемое направление.

«Приход авиакомпании Ямал открывает для нас новый маршрут, связывающий Шереметьево с еще одним регионом России, причем регионом бурно развивающимся, стратегически важным для роста отечественной экономики. А значит, у нашего сотрудничества есть большое будущее. Мы готовы предложить пассажирам авиакомпании все возможности лучшего по качеству аэропорта Европы и нашу маршрутную сеть из более чем 200 направлений», – заявил гендиректор АО «Международный аэропорт Шереметьево» Михаил Власенко.

«Возобновление рейсов в аэропорт Шереметьево – это еще один шаг к новым возможностям по улучшению оказываемого сервиса»,– сказал гендиректор авиакомпании «Ямал» Артём Лобачёв.

Билет на 23 декабря в аэропорт Шереметьево будет стоить 9,5 тыс. рублей согласно официальному сайту перевозчика.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»