Мэрия Лабытнанги заплатит ребёнку, который сломал руку на игровой площадке

Мэрия Лабытнанги должна выплатить компенсацию родителям ребёнка, который сломал руку, упав с качели. Такое решение принял суд. Подробности инцидента раскрывает прокуратура Ямала 24 декабря 2021 года.

По версии надзорной инстанции, администрация Лабытнанги должна была лучше чистить игровую площадку, тогда бы ЧП не случилось.

«В июне 2021 года в виду ненадлежащей очистки детской игровой площадки от камней семилетний мальчик в результате падения получил телесные повреждения в виде закрытого перелома обеих костей нижней трети левого предплечья со смещением отломков», – говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурор города подал иск в суд для компенсации морального вреда. Суд эти требования удовлетворил. Мэрия пыталась оспорить решение, но не смогла.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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