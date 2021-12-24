Власти Нового Уренгоя продадут расселённый детский сад

Власти Нового Уренгоя решили продать здание расформированного детского сада «Брусничка». Об этом сообщается в документах мэрии газовой столицы.

При этом есть условия: новый собственник должен будет использовать здание для социальных нужд, а именно для «оказания содействия отдельным группам населения в преодолении личностных и социальных трудностей посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации». Начальную стоимость здания мэрия оценила в 4,1 млн рублей, участка – в 3,7 млн рублей.

Срок приватизации: 2021-2022 годы.

Детский сад расселили в конце 2020 года – тогда власти объясняли переезд детей в другие учреждения тем, что реконструировать старое здание «Бруснички» нецелесообразно. В 2020 году на официально сайте администрации Нового Уренгоя сообщалось, что руководитель НП «Антинаркотический Региональный комитет» Артём Пикалов предложил переоборудовать здание «Бруснички» под отделение реабилитационного центра общественной организации «Ямал без наркотиков».

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»