На Ямале сменился природоохранный прокурор

На Ямале назначен новый природоохранный прокурор – им стал советник юстиции Целовальников Андрей Анатольевич. Приказ о назначении подписан генпрокурором РФ 21 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Ямала.

В ведомстве приводят официальную биографию нового природоохранного прокурора. Родился 04.02.1981. В органах прокуратуры работает с 23.07.2003. До назначения служил в должности заместителя Ямало-Ненецкого природоохранного прокурора.

Предшественник г-на Целовальникова Евгений Шейкин работал на посту с октября 2019 года. Когда он ушёл с должности и что стало причиной – уточнить не удалось.

Салехард, Наталья Ефремова

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