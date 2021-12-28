Из надымской думы ушёл депутат, получивший повышение в «Газпроме»

В Надымской думе досрочно лишили полномочий депутата Айрата Фахразова – бывшего сотрудника «Газпром добычи Надым». Он представлял интересы избирателей в многомандатном округе номер 5.

Г-н Фахразов был избран в 2020 году, как и все остальные депутаты. То есть в качестве депутата районной думы он проработал около года. «В составе собрания депутатов МО посёлок Пангоды я отработал три созыва. В двух из них – в качестве председателя. Считаю, что опыт за плечами у меня достаточный для того, чтобы проявлять инициативу в Собрании депутатов Надымского района. Новая работа. Новое собрание. Новые задачи. Новые горизонты. Я уверен в себе. Желание заниматься этой общественной деятельностью есть»,– говорил он корпоративной газете своего предприятия «Газовик» в сентябре 2020 года.

Причина досрочного сложения, к сожалению, неизвестна. Получить комментарии г-на Фахразова по указанному им для избирателей номеру не удалось. Также не ответил на звонок коллега депутата, спикер надымской думы Анатолий Писаренко.

В 2021 году г-н Фахразов получил новую работу в другом филиале «Газпрома» – он стал заместителем начальника Чаяндинского нефтегазопромыслового управления ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (месторождение расположено в Якутии). Возможно, именно это стало причиной сложения полномочий в надымской думе. В надымской «дочке» «Газпрома» он занимал пост начальника транспортного отдела.

Надым, Наталья Ефремова

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