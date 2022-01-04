Пассажир автобуса в Салехарде получил травму во время аварии

В Салехарде пассажир рейсового автобуса получил травму в результате ДТП. Авария произошла 3 января 2022 года. Подробности сообщают в управлении ГИБДД Ямала.

«Около 15:15 в районе улицы Б.Кнунянца водитель автобуса «МАЗ» не учёл дорожные, метеорологические условия, вследствии чего допустил наезд на металлическое дорожное ограждение. В результате ДТП травмирован пассажир автобуса», – рассказали в ведомстве.

О характере травмирования не сообщается.

Салехард, Наталья Ефремова

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