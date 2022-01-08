На Ямале тренер по боксу избила женщину-водителя после ДТП (ВИДЕО)

В Ноябрьске в результате конфликта во время ДТП произошла драка между двумя женщинами-водителями. Одна из них – тренер по боксу. Именно она первой набросилась с кулаками на оппонента. К счастью, женщин разнял подбежавший мужчина.

Инцидент произошёл 6 января днём. Видео опубликовано в Сети, в группе «Происшествия Ноябрьск» «Вконтакте». Оно вызвало огромный резонанс среди подписчиков.

«06.01.2022 в районе 13:00 во дворе Ямальская д. 3 «а»., г. Ноябрьск. Вследствие ДТП была избита мать 4 детей Мануйлова Т. А. Виновником ДТП являлась кандидат в мастера спорта, преподаватель высшей категории по боксу, Корнийчук Нина Анатольевна. Она нанесла многочисленные удары с особой жестокостью в область лица, шеи, груди и низа живота (кормящей матери), порвала ей ухо, во время нанесения ударов (всё видно на видео).

Очень хочу, чтобы родители, которые водят своих детей к этой женщине на занятия, обратили внимание на это видео!!! Особенно руководство «Зенита» и других мест работы этой женщины!!! Просьба анонимно», – написал автор видео.

В комментариях люди обсуждают и саму аварию (она несерьёзная, очевидно, что сильных повреждений машины и, главное, люди не получили), и поведение женщин. Большинство подписчиков осуждают поступок тренера, считая, что навыки рукопашного боя ни в коем случае нельзя применять во время бытовых конфликтов, когда угрозы насилия нет. Однако воспитанники тренера и некоторые комментаторы защищают преподавателя и уверяют, что пострадавшая сильно оскорбила тренера, из-за чего последняя посчитала необходимым доказать правду с помощью кулаков.

Как сообщили «Вести Ямал» в пресс-службе управления МВД, от пострадавшей поступило заявление в полицию. Силовики проводят проверку. Параллельно с этим они изучают и обстоятельства самого ДТП, которое стало причиной конфликта.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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