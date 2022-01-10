В Салехарде установят новый памятник в виде маяка. Он расположится недалеко от переправы через Обь. Памятник будет посвящён отрядам-первопроходцам Великой Северной экспедиции. Строительство памятника начнётся в 2022 году в рамках проекта «Из Оби в Енисей». Это проект отделения «Русского географического общества», реализуется при поддержке правительства ЯНАО и финансировании АО «Ачимгаз». Об этом сообщили 10 января в пресс-службе правительства.

«Памятник будет выполнен в виде навигационного знака (маяка), по сохранившимся эскизам руководителя Обь-Енисейского отряда Великой Северной экспедиции лейтенанта Дмитрия Овцына. Именно такие маяки были установлены по берегам Обской губы моряками отряда, прокладывающими путь из Оби в Енисей», – уточнили в правительстве Ямала.

Обско-Енисейский отряд – единственный отряд экспедиции, который полностью выполнил поставленную им задачу и в 1737 году нашёл путь из Оби в Енисей. Отрядом Овцына составлены карты неизвестного ранее участка Карского моря, которыми мореплаватели пользовались последующие 200 лет.

Из архивных источников установлено, что Салехард (в то время Обдорск) связан с деятельностью двух отрядов Великой Северной экспедиции: с 1734 по 1737 год здесь зимовал Обь-Енисейский отряд, а в 1737-1738 годах в городе базировался Двинско-Обский отряд под командованием Степана Малыгина.

Салехард, Наталья Ефремова

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