Губернатор Артюхов наградил бывшего прокурора Ямала

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал документ о награждении знаком «За заслуги перед Ямалом» бывшего прокурора округа Николая Ветюгова. Соответствующий документ опубликован на сайте окружного правительства.

В документе указывается, что награда присваивается г-ну Ветюгову «за значительный вклад в укрепление законности и правопорядка на территории ЯНАО». Почему это сделано через много лет после отставки г-на Ветюгова – неясно.

Награждённые таким знаком получают помимо прочего единовременную выплату в 150 тыс. рублей. Сам знак изготовлен из золота, он представляет собой восьмиконечную звезду диаметром 40 мм. В центре размещён герб Ямала.

Такой же нагрудный знак в 2020 году получил депутат Виктор Казарин от Дмитрия Артюхова.

Николай Ветюгов был прокурором Ямала с 2002 до 2008 года. В январе 2020 года ему исполнилось 70 лет.

В повестке его имя появлялось в связи с деятельностью его сына – Максима Ветюгова. Как писали коллеги из Znak.com, младший Ветюгов возглавил одиозную компанию Роснефтегаз Олега Ситникова в 2017 году, получив долю в ней. Тогда наблюдатели предполагали, что за этим парнёрством стоит желание Ситникова получить влиятельного союзника в борьбе с прокуратурой. Но уже в 2020 году «Ямал.про» рассказывал о том, что Ситников обвиняет г-на Ветюгова в рейдерском захвает его бизнеса.

фото – Николай Ветюгов. Источник – сайт прокуратуры Ямала.

Салехард, Наталья Ефремова

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