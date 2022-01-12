Четыре дня прожил в мороз и метель в тундре заблудившийся ямальский тундровик (ВИДЕО)

Ямальские спасатели нашли в тундре мужчину, который заблудился в сорокаградусный мороз и четыре дня бродил на лыжах. Заблудившегося жителя увидели во время поисков с вертолёта.

6 января местный житель выехал в тундру на снегоходе. По пути техника встала – сломалась или закончился бензин. Тогда водитель позвонил родственникам, сообщил о ЧП, надел лыжи, бросил снегоход и пошёл пешком по тундре в поисках населённого пункта. Связи с ним не было. С 6 по 9 января девять бойцов «Ямалспаса» и трое поисковиков «Лиза Алерт» искали мужчину в районе озера Пякуто.

При этом в тундре была метель, а также сильные морозы – до 40 градусов. Но, к счастью, мужчина выжил. Как рассказали агентству «Новый День» в «Ямалспасе», когда его нашли, он чувствовал себя удовлетворительно, медицинская помощь ему не понадобилась.

Как рассказали телеграм-каналу «Mash» в Ноябрьском ПСО «Ямалспаса», заблудившийся – Покачёв Никита – поехал в гости. Он был одет в традиционную одежду тундровиков – малицу из оленьей шкуры, это помогло ему долго не замерзать. Он нашёл безветренное место в пойме реки и там оборудовал стоянку. Сумел даже развести костёр.

Ноябрьск, Юлия Фролова

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