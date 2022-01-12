В Губкинском появится светомузыкальный фонтан (ФОТО)

В Губкинском появится светомузыкальный фонтан. Власти города ищут подрядчика на госзакупках для того, чтобы спроектировать сооружение и вписать его в существующий городской пейзаж. Фонтан будет пешеходным, овальной формы. Он должен расположиться напротив ДО «ГДШИ им. Г.В. Свиридова».

Это уже третий аукцион на поиск подрядчика на проектирование. Пока цену не подняли до 1 млн рублей, никто на конкурс не заявлялся (изначально цена контракта составляла 580 тыс. рублей). Пока что идёт процедура определения победителя – итоговый протокол ещё не опубликован.

Согласно техзаданию на проектирование, условный размер чаши по переливному лотку – 14 метров, уровень воды в фонтане – 50 см. Фонтан состоит из 129 динамических струй. Высота водной картины составляет от 1,5 до 10 метров. Фонтан имеет 8 контуров неповторимых водных фигур с подсветкой и регулировкой наклона струй.

Также власти города просят проектировщиков предусмотреть работу фонтана в музыкальном режиме под 15 мелодий общей продолжительностью не более 45 минут. И лазерную установку для проецирования световых эффектов лазерного шоу на фонтан.

Отделать фонтан предлагается гранитными плитами или другими материалами по согласованию с заказчиком.

Светомузыкальныйе фонтаны есть в Лабытнанги и Надыме.

Губкинский, Юлия Фролова

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