В пабликах Салехарда распространяется информация об издевательствах учителя над детьми

В пабликах Салехарда распространяется пост об издевательствах учителя над учениками. Автор пишет, что педагог применяет к детям физические наказания, хватает их за руки, за уши, а также позволяет себе иронию и насмешки в адрес школьников. Администрация Салехарда в комментариях к посту предложила автору поста обратиться в департамент образования города дальнейших разбирательств. Департамент образования округа сообщает, что начал проверку.

При этом номер школы и фамилия учителя в посте не указаны.

Пост опубликован в том числе в паблике «Подслушано в Салехарде» от имени пользователя Миля Вебер 12 января утром. Автор указывает, что её ребёнок был в числе тех, над кем издевался учитель. Она пожаловалась руководству школы, провели проверку. Другие дети подтвердили факты насилия и насмешек. Но учитель после этого не уволился – это и возмутило автора поста.

«Учитель за плохое поведение таскал детей за уши, заставлял стоять весь урок, если ребенок был не готов к уроку, высмеивал внешность, если ребенок был полным, высмеивал обувь, если ученик приходил не в той обуви», – пишет автор. И добавляет: «Сегодня меня под роспись ознакомили с результатами служ.проверки. Дети! Спасибо Вам огромное! Не побоялись и несколько человек подтвердили, что учитель действительно применял физическую силу и высмеивал за разные недостатки и унижал».

Мама ребёнка объясняет: «Ввиду того, что есть опасения, что если педагог позволял себе применять силу в школе, то он может отомстить, если его попросят на выход. Именно поэтому, я написала это пост. Чтобы ты увидел и знал, если ты что-то позволишь себе лишнее, порву лично. Поэтому я предлагаю тебе уйти по собственному желанию и не оттачивать свои крутые навыки на чужих детях».

Агентство «Новый День» направило запрос в пресс-службу администрации города для получения комментариев по ситуации. На момент публикации ответ не поступил.

Обновлено в 13:53. В паблике «Подслушано в Салехарде» спустя несколько часов появился ещё один пост в качестве ответа на обращение Мили Вебер. Автор второго поста Mary Zagurskaya уверяет, что знает, о какой школе речь. Она заступается за учителя и говорит, что сын автора поста виноват сам, так как обижает одноклассников.

«Почему Вы не написали о том, что ваш ребёнок неоднократно хамит учителям, переходит на «ты» со старшими, избивает своих одноклассников, которые младше его на несколько лет, и в особенности почему не указывается то, что ваш ребёнок очень сильно любит преувеличивать, когда его просишь посидеть на лавочке, если он не готов, а вам он потом рассказывает, что его силой на эту лавочку посадили. Ведь не с первым учителем, а также тренером, подобная история у вас происходит. Обратите внимани, родители детей класса, в котором учится ваш ребёнок, просят вас уйти из школы. Ну неужели просто так?", – говорится во втором посте.

Салехард, Юлия Фролова

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