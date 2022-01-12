В Ноябрьске мужчины склонили несовершеннолетних девушек

В Ноябрьске задержали двух мужчин, которые склонили к употреблению наркотиков трёх несовершеннолетних девушек. Они помещены под стражу. Ещё один, третий, злоумышленник скрылся. Его объявили в розыск.

Инцидент произошёл в декабре 2021 года. Несовершеннолетние девушки и трое мужчин находились в одной компании. Об этом рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч.3 ст.230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенные в отношении несовершеннолетних).

Как уточняет «Ямал 1», пострадавшие – две девочки в возрасте 13 и одна – 16 лет. Мужчины пригласили их в гости. Девочки вовремя не вернулись домой, родители отправились на их поиски. Когда девушек обнаружили, те были в состоянии наркотического опьянения.

Ноябрьск, Юлия Фролова

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