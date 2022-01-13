Из Нового Уренгоя в Уфу самолёты будут летать каждый день

Рейс Новый Уренгой-Уфа с 13 января 2022 года стал ежедневным. Об этом сообщает авиакомпания «Ютэйр». Билеты в продаже на сайте utair.ru от 4985 ₽. Из Уфы самолёт вылетает в 8:40, из Нового Уренгоя – в 12:30. Время в пути – 2 часа 50 минут.

«Utair – домашний перевозчик Башкортостана. Ежемесячно мы выполняем более 500 регулярных пассажирских рейсов из Уфы и регулярно запускаем новые рейсы и частоты, чтобы у жителей региона было больше возможностей для путешествий», – заявил президент «Utair – Пассажирские авиалинии» Олег Семёнов.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»