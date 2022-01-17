В Новом Уренгое застройщиков оштрафовали за сокрытие изменений в благоустройстве дворов

Два застройщика в Новом Уренгое оштрафованы за то, что не опубликовали изменения в проектной декларации многоэтажек вовремя. Строительные компании изменили наполнение дворовых территорий строящихся домов. Они касались, в частности, озеленения, освещения и размещения контейнерных площадок.

Речь идёт о компаниях ООО «СЗ Горстрой» и ООО «СЗ УДСД», рассказывают в прокуратуре Нового Уренгоя, которая и проводила проверку.

«Прокурор города возбудил в отношении должностных и юридических лиц административные дела по ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости). Должностным лицам назначено наказание в виде предупреждения, юрлицам – штраф в размере 100 тыс. рублей каждому», – сообщили в надзорной инстанции.

Там уточнили, что обе строительные компании сократили число светильников на придомовых территориях. А также изменили схему озеленения – поменяли вид деревьев и их число. Так, например, в одном из дворов появится 33 ели вместо 5 кедров и можжевельника.

Новый Уренгой, Юлия Фролова

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