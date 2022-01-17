В аэропорту Ноябрьска не принимают самолёты из-за снега и неготовности полосы

В аэропорту Ноябрьска задерживается прилёт и вылет нескольких самолётов из-за снегопада и неготовности взлётно-посадочной полосы к приёму судов. Об этом сообщает телеграм-канал Уральской транспортной прокуратуры утром 17 января.

«Задерживается прибытие двух воздушных судов авиакомпании «Ямал» сообщением Уфа-Ноябрьск и Тюмень-Ноябрьск», – говорится в сообщении ведомства.

На сайте аэропорта также указано, что переносится прибытие судна АТК «Ямал» из Екатеринбурга и отменён рейс из Внуково.

Соотвественно, самолёты в Тюмень, Екатеринбург и Уфу также вылетят невовремя.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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