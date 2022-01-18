На месторождении в ЯНАО погиб бурильщик

В Пуровском районе 16 января 2022 года на месторождении погиб бурильщик. Следователи проводят проверку. Мужчина упал с высоты.

«По предварительным данным следствия, на территории кустовой площадки одного из месторождений Пуровского района в ходе производства работ по монтажу и спуску электроцентробежного насоса бурильщик упал с мачты буровой установки с высоты около 10 метров», – рассказывают в пресс-службе следственного управления СК Ямала.

Погибшему был 41 год. Он являлся работником коммерческой организации.

Силовики проводят следственные мероприятия. После этого будет принято решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела.

Тарко-Сале, Наталья Ефремова

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