Первые заболевшие штаммом омикрон на Ямале прибыли из-за границы

На Ямале подтвердили 6 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Вирус диагностирован у четверых взрослых и двоих детей. Все они прибыли из-за границы, сообщают в пресс-службе правительства Ямала 19 января.

К счастью, у заразившихся болезнь протекает в легкой форме, госпитализация им не треубется.

Ранее глава региона Дмитрий Артюхов сообщил, что система здравоохранения Ямала уже подготовилась к пятой волне коронавируса. Есть запас лекарств, свободный коечный фонд, при необходимости будет развернут резерв. «Сейчас в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях занято около 190 коек», – уточняют в пресс-службе правительства округа.

Власти Ямала и врачи призывают жителей региона вакцинироваться, в том числе и третий раз – тем, у кого прививка была более полугода назад.

У нового штамма коронавируса очень высокая контагиозность, поэтому чиновники советуют ямальцам избегать массовых скоплений людей и носить маски.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»