На ямальской трассе водитель сбил дежурившего полицейского

На Ямале возбудили уголовное дело в отношении водителя, который случайно сбил сотрудника полиции на трассе. ЧП случилось на дороге Салехард – Надым 17 января. По предварительным данным следствия, водитель слишком поздно затормозил.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Его расследует следственный отдел Надыма СУ СК Ямала.

Пострадавший – сотрудник полиции, находившийся при исполнении должностных обязанностей по усилению сотрудников ДПС ОГИБДД ОМВД России по Надымскому району при проведении профилактических мероприятий. Его здоровью причинён тяжкий вред – у него перелом ноги.

Надым, Наталья Ефремова

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