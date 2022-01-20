На Ямал 22 января придёт первая партия вакцины от COVID для подростков

На Ямал 22 января поступит первая партия вакцины «Спутник-М» для подростков от 12 до 18 лет. Прививки начнут ставить с понедельника, 24 января. Объём партии – 960 доз. Об этом сообщает глава Депздрава округа Сергей Новиков в телеграм-канале «Пул 89», близком к властям региона.

Он уточняет, что желающих привиться этой вакциной «уже значительно больше».

Салехард, Наталья Ефремова

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