На Ямал 22 января придёт первая партия вакцины от COVID для подростков

На Ямал 22 января поступит первая партия вакцины «Спутник-М» для подростков от 12 до 18 лет. Прививки начнут ставить с понедельника, 24 января. Объём партии – 960 доз. Об этом сообщает глава Депздрава округа Сергей Новиков в телеграм-канале «Пул 89», близком к властям региона.
Он уточняет, что желающих привиться этой вакциной «уже значительно больше».
Салехард, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube