Из президиума политсовета ЕР на Ямале исключили Свидлова

Из президиума политсовета «Единой России» Ямала выбыли двое – это бывший глава Счётной палаты Ямала Владимир Свидлов и сотрудник аппарата Счётной палаты округа Александр Терещенко. Такой вывод можно сделать после изучения состава президиума. Ротация произошла после конференции единороссов 20 января 2022 года.
Вместо Свидлова и Терещенко в президиум вошли и.о. заместителя губернатора Ямала Сергей Климентьев и депутат заксобрания региона Игорь Герелишин.
Помимо прочих в президиум политсовета «ЕР» на Ямале входят губернатор Дмитрий Артюхов, его заместитель Татьяна Бучкова, прежний вице-губернатор Ирина Соколова, а также нынешний председатель Счётной палаты Светлана Гусева.
Кроме того, на региональной конференции партии 20 января секретарём реготделения переизбран Алексей Ситников – бывший заместитель губернатора, а теперь депутат Заксобрания округа.
Владимир Свидлов, который лишился места в президиуме, долгое время возглавлял Счётную палату. В досрочную отставку ушёл в 2021 году. Сына экс-аудитора Семёна Свидлова, как писал Znak.com, задерживали по подозрению в коррупции (он трудился в должности первого замглавы Тазовского района).
Салехард, Наталья Ефремова
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