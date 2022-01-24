Надымские власти 8 лет не обеспечивают участки многодетных водой и канализацией

Надымские власти 8 лет отказывались проводить к участкам многодетных семей водопровод и канализацию. Теперь чиновники обязаны это сделать по решению суда. Иск подала прокуратура. Об этом надзорная инстанция сообщает 24 января 2022 года.

Такова была реакция надзорного органа на коллективную жалобу от владельцев этих участков. Землю выдали людям бесплатно ещё в 2013 году.

«Органом местного самоуправления предоставлено 29 земельных участков, расположенных в Надыме. Однако предоставленные участки до настоящего времени не обеспечены возможностью подключения к центральному водоснабжению и водоотведению», – говорится в сообщении ведомства.

В 2013 году на сайте администрации Надымского района сообщалось, что в декабре того года 24 многодетных семьи получили участки под жилищное строительство.

«Все они расположены по улице Топчева и уже готовы к строительству домов. К ним ведет грунтовая дорога, организован доступ к электричеству. А к моменту ввода в эксплуатацию на участки проведут всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру: системы отопления, водоснабжения и водоотведения», – обещали много лет назад чиновники.

Неясно, о тех ли участках идёт речь – уточнить эту информацию пока не удалось.

Надым, Наталья Ефремова

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