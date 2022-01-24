Полиция Ямала отчиталась о поимке с осётром местных жителей

На Ямале полиция возбудила уголовное дело в отношении местных жителей, которые поймали 13 рыбин сибирского осетра. Об этом сообщают в пресс-службе окружного полицейского Главка.

Улов правоохранители обнаружили 11 января 2022 года – в санях снегоходов местных жителей Шурышкарского района.

«Установлено, что двое граждан, находясь на участке акватории реки Малая Обь, в нарушение закона № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», а также установленных правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, с использованием рыболовной сети незаконно осуществили добычу 7 и 6 особей, которые, согласно заключению эксперта, относятся к виду «Сибирский осётр», занесённому в Красную книгу РФ», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Полиция посчитала ущерб, нанесённый государству – 130 тыс. рублей.

В отношении граждан полиция возбудила уголовные дела по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занёсенным в Красную книгу и (или) охраняемым международными договорами РФ».

Отметим, полиция Ямала заявляла о возбуждении нескольких громких дел в отношении браконьеров, в том числе и в отношении бывших чиновников, однако далеко не в каждом случае правоохранители сообщили о результатах расследования и доведения дела до приговора. В 2014 году силовики сообщили о задержании с поличным как раз с осетром бывшего главы ГКУ «Служба по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов ЯНАО» Алексея Малашенко. Что стало с его уголовным делом – неясно.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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