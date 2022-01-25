Огромными темпами растёт заболеваемость коронавирусом на Ямале

Огромными темпами растёт число заболевших коронавирусом на Ямале. Согласно данных правительства региона на 25 января 2022 года, за сутки заразились 711 человек. Из них 44 человека – на месторождениях и производственных объектах.
Более 300 человек госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями.
Умерших за сутки нет.
За предыдущие сутки заболели 613 человек.
Салехард, Наталья Ефремова
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