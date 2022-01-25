Жителей в Ямальском районе эвакуируют из-за возможного падения частей ракеты

Некоторые территории Ямальского района признали временно опасными из-за того, что эти районы – прогнозируемые места падения частей ракеты. Об этом сообщили в администрации Ямальского района 25 января 2022 года.

Пуск ракетоносителя «Союз-2» с космодрома «Плесецк» состоится 3 февраля (резервные дни – 4 и 5 февраля).

«Районы падения отделяющихся частей определены между селом Яр-Сале и факторией Порц-Яха, селом Панаевск и факторией Хадыта-Яха. Данные территории объявляются временно опасными. Просьба: воздержаться от поездок по указанным территориям», – уточнили местные власти.



На время проведения стартовых мероприятий жители указанных районов будут эвакуированы.

Эти территории – традиционные места падения частей ракеты.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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