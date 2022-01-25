В жилом доме Ноябрьска нашли труп пропавшего мужчины

В Ноябрьске в подвале жилого дома нашли труп мужчины, который пропал в новогодние праздники. Его искали с 4 января. Нашли пропавшего уже мёртвым 25 января 2022 года.

Как пишет «МК Ямал» со ссылкой на СУ СКР по ЯНАО, признаков криминальной смерти силовики пока не обнаружили.

«Тело обнаружили в пристройке дома. При первичном осмотре гнилостных изменений не наблюдается, следов криминальной смерти нет. Назначена судмедэкспертиза для выяснения причины гибели мужчины. Начата доследственная проверка», – сказали журналистам следователи.

Как пишет «Ноябрьск 24», тело мужчины обнаружили жильцы дома № 6 по улице Республики.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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