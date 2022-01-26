На Ямале на стелах памяти погибших воинов вандалы изобразили половой орган (ФОТО)

В селе Мужи Шурышкарского района Ямала вандалы нарисовали непристойные символы на стелах памяти погибших. Стелы с именами жителей, не вернувшихся с войны, установлены на площади Памяти. На фото, которое опубликовано в группе «ЧП Ямал» «Вконтакте», можно разглядеть, что на снежном слое монумента хулиганы изобразили мужской половой орган и написали какие-то слова.

В администрации села Мужи уточнили, что на территории площади расположены камеры. Записи уже отсмотрели и написали заявление в полицию.

«По факту вандализма администрацией направлено заявление в ОМВД по Шурышкарскому району, в настоящее время отсмотрены записи видеокамер, установлено время совершения противоправных действий, сотрудники ПДН проводят мероприятия по установлению лиц», – указано в комментариях сельской администрации.

фото - группа ЧП Ямал

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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