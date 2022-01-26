Ямальские медики пожаловались Путину и Артюхову на кумовство в ковидарии

В Новоуренгойской больнице случился конфликт из-за ковидария, его результатом стало обращение медиков в Минздрав, к президенту Владимиру Путину, губернатору Дмитрию Артюхову и в следственные органы. Об этом стало известно агентству «Новый День» от одного из авторов обращения – сотрудника инфекционного отделения. В Депздраве обещают провести проверку по обращению медиков.

История проблемы

Весной 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, в новоуренгойской больнице ковидные койки развернули на базе существующего инфекционного отделения. И сотрудники, которые сегодня пишут президенту, оказывали помощь коронавирусным больным.

Осенью 2020 года сменилось руководство НЦГБ (новоуренгойская центральная городская больница), больницу возглавил Кирилл Трапезников. А заместителем стал Камиль Магомеджанов, который прибыл из Тюмени. Он сейчас курирует работу инфекционного госпиталя. После этого ковидарий перенесли из инфекционного отделения в другие корпусы, а потом он и вовсе переехал в новое здание. Госпиталь возглавила Алёна Дубровина. Как пишут обратившиеся – гражданская жена г-на Магомеджанова.

Суть вопроса

По версии авторов письма, ковидарий намеренно не стали комплектовать медиками из инфекционного отделения. Туда трудоустроили приезжих врачей. В том числе, по словам заявителей, помощь больным с COVID-19 стали оказывать прибывшие из Тюмени родственники и друзья врио главы ковидария г-жи Дубровиной. Это означало, что сотрудники инфекционного отделения НЦГБ больше не могут рассчитывать на выплаты, которые положены медикам за работу с коронавирусными больными.

«Привлечённый персонал – это в основном хирурги, санитары – родственники гражданской жены зам. главврача – Дубровиной. Её брат – Пермяков Андрей и его жена. А также её подруга – врач-косметолог», – говорится в письме медиков.

По версии обратившихся к президенту и губернатору, кумовство и трудоустройство по знакомству в коронавирусный госпиталь недопустимо. Необходимо провести проверку кадровых решений руководства НЦГБ.

Письмо опубликовано в соцсетях, направлено в федеральный Минздрав, СК и в аппарат губернатора, оно есть в распоряжении агентства. Один из его авторов отмечает, что реакции на обращение от чиновников Депздрава не было – никто в больницу не приезжал и с медиками не общался.

В числе опытных врачей-инфекционистов, оставшихся без ковидных выплат – обладатель ордена Пирогова Ирина Чайковская, заведующий инфекционным отделением. Награду ей вручил в 2020 году полпред президента в УрФО Владимир Якушев. В новости об этом отмечалось, что Ирина Чайковская – одна из тех, кто первым встретил пандемию COVID-19 в Новом Уренгое. Почему же она больше не работает с такими больными – неясно. Получить её комментарии не удалось – агентство не располагает её номером.

Ещё один аспект

Кадровыми решениями в ковидарии недовольны и сами работающие там врачи. Так, один из них рассказал в беседе с агентством «Новый День», что медиков в госпитале постепенно сокращают. Перед новым годом работы лишились несколько специалистов. «Попросили уволиться по собственному желанию, но альтернативы не предложили», – отмечает собеседник.

Это решение выглядит странным, так как число больных в январе 2022 года подскочило в несколько раз из-за нового штамма «омикрон». Депздраву даже пришлось принять решение о закрытии плановой помощи в стационарах и поликлиниках из-за нехватки врачей. В том числе и в Новом Уренгое.

Чем занимается инфекционное отделение

После того, как в Новом Уренгое создали отдельный ковидный госпиталь, инфекционное отделение больницы стало «чистой зоной». Здесь проходят лечение больные с отравлениями, кишечными инфекциями и так далее. А если попадается больной с COVID-19 – его переводят в ковидный госпиталь.

Комментарий Департамента здравоохранения

В Депздраве агентству «Новый День» сообщили, что проведут проверку по факту обращения. Там уточнили, что трудоустройство прибывших из Тюмени медиков связано с нехваткой кадров. При этом, по данным Депздрава, перевести всех врачей-инфекционистов в ковидарий нельзя. Потому что помощь больным с инфекциями должны оказывать только такие специалисты. А вот ковидным больным может помочь любой врач с соответствующим сертификатом.

В ведомстве добавили, что завотделением Ирина Чайковская сама отказалась переходить на работу в ковидарий. Такое же решение, якобы, приняли и ещё несколько медиков из отделения.

«На сегодняшний день штатная структура инфекционного отделения для лечения пациентов с COVID-19 представлена 2 врачами-инфекционистами, 3 врачами-хирургами, 2 врачами-кардиологами, неврологом, урологом, фтизиатром, эндокринологом, дерматовенерологом и гастроэнтерологом, что обеспечивает мультидисциплинарный подход в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией и сопутствующей патологией», – рассказали в Депздраве.

В ведомстве не стали комментировать родственные и дружеские связи руководства и некоторых сотрудников ковидного госпиталя.

Один из собеседников в Депздраве Ямала рассказал в беседе с агентством, что проблема может быть в том, что сотрудники инфекционного отделения после открытия отдельного ковидария не захотели перейти туда на работу. А когда ковидарий укомплектовали, стало уже поздно проситься туда на ставки.

Новый Уренгой, Юлия Фролова

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