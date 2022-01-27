В Губкинском врачи пришили мужчине оторванную кисть руки

В Губкинском врачи пришили мужчине практически полностью оторванную кисть руки. Операция длилась 2 часа. За это время медики сумели сшить артерии, восстановить кровоток в кисти. Операцию проводил хирург Денис Окунев, сообщает официальный аккаунт правительства округа «Вконтакте» 27 января 2022 года.

Операцию называют уникальной, её провели 17 января 2022 года. Подобное вмешательство проводилось в больнице Губкинского впервые.

Как рассказывают авторы сообщения, врачам удалось не только сохранить руку, но и добиться полного восстановления её функций. Мужчину скоро выпишут домой.

Губкинский, Юлия Фролова

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