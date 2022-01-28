В Ноябрьске полиция опросила мужчину, который предложил Путину легализовать наркотики и проституцию

Пенсионера из Ноябрьска, который предложил президенту Владимиру Путину легализовать наркотики и проституцию, опросила полиция. Мужчину зовут Фёдор Арико. Инициативу он отправил на «прямую линию» с главой государства.

Как пишет «Ямал 1», пенсионер из Ноябрьска считает, что легализованная проституция обезопасит женщин, появятся официальные рабочие места, вливания в бюджет в виде налогов, а также сократится число преступлений и венерических заболеваний.

Что касается лёгких наркотиков, то мужчина привёл в пример страны Европы, где есть аналогичный опыт. Фёдор Арико предполагает, что таким образом можно снизить число преступлений.

«Мой вопрос был настолько нетрадиционный, что передали в ноябрьскую полицию», – рассказал мужчина.

Полиция выяснила у автора предложений, насколько его намерения серьёзны. Теперь житель Ямала ждёт официального ответа от госорганов на свой вопрос.

В городе Фёдора Арико хорошо знают: местное телевидение снимало про него сюжет, он периодически высказывает различные инициативы. Например, мужчина предлагал создать «карту избушек» для заблудившихся в лесу. Сам он тоже строит избушки. Он – почётный даритель музея – пенсионер приносит туда старые раритетные вещи времён СССР.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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