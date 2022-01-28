На Ямале осудят виновного в гибели человека на Салмановском месторождении

Расследование уголовного дела о гибели мужчины 25 лет на территории Салмановского нефтегазоконденсатного месторождения завершено. Речь идёт о ЧП, которое случилось 10 сентября 2021 года. Стрела крана купала на автомобиль «Урал» – водитель погиб.

Дело расследовал следственный отдел по Тазовскому району. Обвиняемым стал машинист автокрана. Его будут судить за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.216 УК РФ).

«Около 23 часов машинист автокрана, поднимая трубный узел, допустил опрокидывание стрелы крана на кабину автомобиля «Урал», в которой находился водитель коммерческой организации. Он нарушил требования безопасности, так как масса груза превышала допустимую грузоподъёмность крана», – рассказали в пресс-службе СУ СК Ямала.

Дело направлено в суд.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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