На Ямале лавинообразный рост заболеваемости COVID-19

На Ямале число заболевших COVID-19 за сутки перевалило за тысячу человек. По данным на 28 января 2022 года, за последние 24 часа зарегистрирован 1101 заболевший. Это новый рекорд заболеваемости. Цифра опубликована в официальном телеграм-канале правительства региона.

Среди заболевших только 32 человека – это пациенты на месторождениях и производственных объектах. За сутки скончался 1 человек.

Такой «лавинообразный рост» объясняют в региональном штабе высокой контагеозностью нового штамма «омикрон».

По данным заместителя губернатора Ямала Татьяны Бучковой, регион готов к такому взрывному росту числа заболевших. «Резерв коек, запасы лекарств и вакцин есть», – уверяет чиновник.

При этом она отмечает, что течение болезни чаще всего лёгкое или средней тяжести.

Салехард, Наталья Ефремова

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