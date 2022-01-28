В Салехарде судят члена банды, который напал на дом Михаила Круга

В Салехарде начался суд над двумя заключёнными, отбывающими срок в колонии «Полярная сова». Их обвиняют в убийстве сокамерника и истязании других заключённых, которые жаловались на условия содержания в ИК. Один из подсудимых – член банды «Тверские волки» и участник нападения на дом музыканта Михаила Круга Александр Агеев. Второй – Алексей Воеводин. Вместе с заключёнными на скамье подсудимых – сотрудник ФСИН Игорь Нестеренко (как инициатор насилия). Всех троих судят за создание и функционирование так называемой «пресс-хаты» в колонии. Подробный материал об этом опубликовало издание «Сибирь.Реалии» (признано иноагентом – прим. ред.).

Погибший – другой отбывающий наказание в «Полярной сове» Валерий Захаркин. Он оспаривал пожизненный приговор, постоянно писал жалобы на условия содержания, и, вероятно, именно этим вызвал особое внимание руководства колонии и подсудимого сотрудника ФСИН. Захаркин скончался в сентябре 2016 года.

Суд откладывался, так как Агеев участвовал в следственных действиях в Твери – из-за дела Михаила Круга.

Заключенным «Полярной совы» Агееву и Воеводину предъявлены обвинения по трём уголовным статьям – «Причинение опасного для жизни вреда здоровью», «Истязания и пытки», а также «Убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью».

Салехард, Наталья Ефремова

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