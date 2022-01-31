Прокуратура через суд обязала тазовскую администрацию убрать свалку

Прокуратура через суд потребовала от администрации Тазовского района расчистить свалку из различных видов мусора в водоохраной зоне. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Как сообщает надзорная инстанция 31 января 2022 года, на территории села Гыда обнаружили несанкционированные свалки отходов в водоохраной зоне реки Гыда и её притока Юнтасё общей площадью более 34 гектара. На фотографиях надзорной инстанции видно, что на побережье есть металлолом, бытовые отходы, строительный мусор.

Правительство Ямала ежегодно проводит экологические акции за свой счёт и оплачивает ликвидацию экологического ущерба, накопленного во время освоения Ямала, через подконтрольные фонды. В том числе анонсированы подобные акции и в Тазовском районе.

Заместитель губернатора Ямала Александр Мажаров перед новым годом на пресс-конференции заявил, что губернатором Дмитрием Артюховым принято решение, что волонтёры и неравнодушные жители будут убирать несанкционированные свалки.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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