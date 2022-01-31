Глава Салехарда Титовский перераспределил полномочия между семью замами

Глава Салехарда Алексей Титовский официально перераспределил обязанности между своими заместителями. Отметим, у главы города с населением около 51 тыс. человек 7 заместителей (вместе с управляющим делами). Документ подписан ещё 27 декабря 2021 года, но опубликован только спустя месяц – 27 января 2022 года.

Последнее опубликованное в открытом доступе распределение полномочий между замами главы Салехарда – от марта 2021 года. Сравним изменения именно с этим документом.

Первый заместитель главы Салехарда. Согласно информации на сайте мэрии, это Олег Куруч.

Курирует:

– департамент строительства, архитектуры и земельных отношений;

– управление имущественных отношений;

– управление жилищно-коммунального хозяйства;

– сектора муниципального жилищного контроля;

В документе от марта 2021 года этот заместитель курировал также управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Теперь эта структура находится в ведении бывшего сотрудника прокуратуры, заместителя главы Салехарда Алексея Пекарь. Также г-н Пекарь контролирует, согласно новому постановлению, юридическое управление.

После ухода Оксаны Терешковой в сентябре 2021 года Титовский не нашёл нового зама по финансам и экономике – эту сферу он передал своему заместителю по хозяйству Андрею Барышникову. Г-н Барышников и г-н Титовский в бытность губернатором Дмитрия Кобылкина вместе занимались наукой и природой в регионе.

Теперь Андрей Барышников курирует:

– департамент финансов;

– управление транспорта и городского хозяйства;

– управление экономики;

– управление муниципального заказа.

Ещё один заместитель главы города – Николай Токарчук, назначенный в октябре 2021 года. В мэрии тогда сообщали, что он будет работать «в области внутренней политики» (цитата издания NEFT). Согласно документу, г-н Токарчук курирует управление общественных связей (которое ранее было в ведении у Анастасии Поповой). Кроме того, в его полномочиях – организация выборов, межконфессиональное и межнациональное согласие, доступ к информации о работе муниципальных служащих и взаимодействие с думой. Он же организует работу по публикации ответов на жалобы и вопросы жителей в соцсетях.

В документе от марта 2021 года такая должность называлась заместителем по внутренней политике, но теперь это просто заместитель главы.

Пятый заместитель главы – Лариса Евдокимова. Она курирует:

– департамент образования;

– управление культуры и молодёжной политики;

– управление по физкультуре и спорту;

– отдела по обеспечению деятельности городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

При этом у главы города г-на Титовского есть отдельный заместитель, который контролирует работу департамента по труду и социальной защите населения – это Анастасия Попова.

Седьмой руководитель – это управляющий делами. На сайте администрации нет данных о том, кто занимает этот пост.

Согласно постановлению от конца декабря 2021 года, он курирует:

– управление делами;

– управление жилищной политики;

– архивный отдел.

Салехард, Наталья Ефремова

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