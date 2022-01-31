На Семаковском месторождении Ямала произошло ЧП – мужчине в глаз прилетел гвоздь

На Семаковском газовом месторождении в Тазовском районе Ямала произошёл тяжёлый несчастный случай – во время работ мужчине в глаз попал гвоздь. Работодатель пытался скрыть это ЧП и не сообщил о нём. Об этом рассказывают в государственной инспекции труда Ямала. Сам инцидент произошёл 28 декабря 2021 года.

«Несчастный случай произошел в результате производства монтажных работ по переустановке противооткатных упоров на деревянных подкладках под трубную продукцию, в ходе которых при извлечении гвоздодёром из противораскатного упора гвоздей, пострадавший работник получил травму при попадании гвоздя в глаз», – уточнили в ведомстве.

Гострудинспекция выяснила, что причинами несчастного случая явились неудовлетворительная организация производства работ: пострадавшего допустили к работам без стажировки и инструктажа по охране труда.

рГосударственным инспектором труда виновные лица привлечены к административной ответственности части 1 и 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ (за нарушение государственных нормативных требований охраны труда и сокрытие несчастного случая на производстве).

Виновным лицам назначено наказание в виде административного штрафа на общую сумму 110 тыс. рублей. Речь идёт о штрафе для компании – работодателя.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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