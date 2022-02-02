В больницах Ямала развернули новые койки из-за COVID-19

В больницах на Ямале разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Как сообщается в официальном телеграм-канале правительства региона, введено 80 дополнительных мест со 2 февраля 2022 года. Общее число развёрнутых коек достигло 761. Из них занято 622 койки.

Новые места организовали в Салехардской, Ноябрьской, Новоуренгойской, Лабытнангской и Аксаровской больницах.

По данным на 2 февраля, в регионе за сутки диагноз COVID-19 подтверждён у 1510 жителей региона. Умер 1 больной.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»