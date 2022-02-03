В ямальской школе-интернате, откуда пропал ребёнок, недоплачивали сотрудникам

В Антипаютинской школе-интернате сотрудникам неверно начисляли зарплату. В итоге им недоплатили более миллиона рублей. Этот факт вскрылся в результате проверки прокуратуры в учреждении. Это та самая школа, из которой в ноябре 2021 года ушёл подросток и пропал. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Мальчика пока не нашли.

«У образовательной организации перед 13 работниками (младшими воспитателями) за 2020-2021 годы образовалась задолженность по зарплате на сумму более 1 млн рублей в связи с неправильным применением порядка расчёта размера зарплаты с учётом сменного графика работы», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала.

Школа получила представление от прокуратуры, но ситуация с зарплатами не изменилась. Тогда надзорная инстанция обратилась в суд. Суд требования поддержал.

«На учреждение возложена обязанность погасить задолженность по зарплате, кроме того, директор образовательной организации за нарушение трудового законодательства привлечён к административной ответственности», – говорится в сообщении прокуратуры 3 февраля 2022 года.

После этого долги сотрудникам отдали.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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